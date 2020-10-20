Vodafone, Türknet, Türksat Kablonet ve Türk Telekom internet kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? İnternet kesintisi sebebi ne?

Türkiye'nin bazı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren internet erişimi sorunu gözlemlendi. Yaşanan internet kesintisi, kullanıcılar tarafından sosyal medya kanalları üzerinden paylaşıldı. Kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlarla Türksat Kablonet, Türk Telekom, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu belirtti. Peki, internet kesintisi ne kadar daha devam edecek, saat kaçta bitecek? İşte konuyla ilgili bilgiler…

İNTERNET KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sabaha karşı 02.00 civarında başlayan internet kesintisi, sabah 6.00 civarında büyük oranda sona erdi.

İNTERNET KESİNTİSİ HANGİ İLLERDE?

Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." denildi.

Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti.