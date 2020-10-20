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Üçkağıtçı filminin konusu ne? Üçkağıtçı oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Başrollerinde , Ülkü Özen ve Ali Şen gibi usta oyuncuların rol aldığı , bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 1981 yılında vizyona giren filmde yaşanan tesadüfler sonucu adı ermişe çıkan bir adamın hikayesini konu ediyor. Bol kahkaha dolu filmin konusu ve oyuncuları araştırılırken çekildiği yerler ise merak uyandırıyor. Peki, Üçkağıtçı filmi nerede çekildi? Üç Kağıtçı filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 15:38 ABONE OL
Üçkağıtçı filminin konusu ne? Üçkağıtçı oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Üç Kağıtçı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1981 yapımı Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu ve oyuncuları dikkat çekerken filmin çekildiği yerler merak uyandırıyor. Filmde Rıfkı'nın ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönmesini ve tesadüfler zinciri ile başından geçenleri ele alınıyor. Peki, Üçkağıtçı filmi nerede çekildi? Üç Kağıtçı filmi konusu ne oyuncuları kim? İşte film hakkında merak edilenler...

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU NE?

Üç Kağıtçı filminin konusu, ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı tesadüfler sonucu bir 'ermiş'e dönüşür. Yağmur duasına çıkan köylüler için yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar, evde kalmış kızların kısmetini açar. Bu arada Belediye Reisi seçimlerine adaylığını koyması istenir. Seçimleri kazanır ancak çok geçmeden üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç kağıtçı filmi İstanbul, Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Kemal Sunal – Rıfkı
  • Ülkü Özen – Nuriye
  • Ali Şen – Satılmış Ağa
  • Turgut Özatay – Armutlulu Hasan
  • Nizam Ergüden Sabri
  • Reha Yurdakul – Kahveci Rıza
  • Hakkı Kıvanç – Mustafa
  • Arap Celal – Köylü
  • Zeki Sezer – Zeki
  • Muhteşem Durukan – Durmuş
  • Renan Fosforoğlu – Nuriye'nin Babası

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Üçkağıtçı filminin konusu ne? Üçkağıtçı oyuncuları kimler ve nerede çekildi?
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