Üçkağıtçı filminin konusu ne? Üçkağıtçı oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Üç Kağıtçı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1981 yapımı Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu ve oyuncuları dikkat çekerken filmin çekildiği yerler merak uyandırıyor. Filmde Rıfkı'nın ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönmesini ve tesadüfler zinciri ile başından geçenleri ele alınıyor. Peki, Üçkağıtçı filmi nerede çekildi? Üç Kağıtçı filmi konusu ne oyuncuları kim? İşte film hakkında merak edilenler...

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU NE?

Üç Kağıtçı filminin konusu, ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı tesadüfler sonucu bir 'ermiş'e dönüşür. Yağmur duasına çıkan köylüler için yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar, evde kalmış kızların kısmetini açar. Bu arada Belediye Reisi seçimlerine adaylığını koyması istenir. Seçimleri kazanır ancak çok geçmeden üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç kağıtçı filmi İstanbul, Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI KİM?