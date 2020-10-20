TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm tamamı kesintisiz izle | Uyanış Büyük Selçuklu 4. son bölüm izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Son bölüm ile geçtiğimiz akşam TRT1 ekranlarına geldi. Yapımın sıkı takipçileri dizinin bu bölümünde yaşanan detayları merak ederken Selçuklu'nun Melikşah dönemini konu alan yapımda aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıran vatandaşlar Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm izle şeklindeki araştırmaları ile yapımı internet üzerinden takip etmek istiyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 4. Son bölümde neler oldu? İşte TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
TRT1'in son dönemde en çok konuşulan dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm izle araştırmaları sürüyor. Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen yapımda bu haftada aksiyon adeta hız kesmeden devam etti. Rüstem ve Arslantaş'ı kurtarmak için Şelemzar Emiri İlteber'in köşküne gizlice sızan Sencer, İlteber'in kızı Turna'ya yakaladı. Turna, Sencer'e duyduğu sevgiyi hiçe sayıp, onu İlteber'in adamlarına teslim edecek midir? İşte son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar!
Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölümü izlemek için aşağıdaki linke gidiniz...
https://www.trt1.com.tr/diziler/uyanis-buyuk-selcuklu
Rüstem ve Arslantaş'ı kurtarmak için Şelemzar Emiri İlteber'in köşküne gizlice sızan Sencer, İlteber'in kızı Turna'ya yakalanmıştır. Turna, Sencer'e duyduğu sevgiyi hiçe sayıp, onu İlteber'in adamlarına teslim edecek midir? Bu olay ikisi arasında filizlenen sevgiyi etkileyecek midir?
Sencer, önüne çıkan zorlu badireleri atlatıp Rüstem ve Arslantaş'ı İlteber'in elinden kurtarabilecek midir? Bu sayede Batınilerin güvenini kazanıp Anadolu Türkmenleri'yle Melikşah arasında çıkması muhtemel savaşı önleyebilecek delilleri ele geçirebilecek midir?
Uzun aramaları neticesinde Sencer'in kim olduğunu öğrenmeyi başaran Yorgos, Sencer'i bulamayınca gecenin bir vakti Başulu'nun çadırına gizlice girmişti. Yoksa intikamını almaya çadırda yalnız başına uyumakta olan Başulu'yu öldürerek mi başlayacaktır?
Kalemi kılıca yoldaş eyleyen Nizamülmülk'ün İsfahan'a getirdiği Büyük İslam Âlimi Gazali, Batınilere karşı nasıl bir faaliyete girişecektir?
Casus olduğundan şüphelendiği iki kişinin peşinden yolladığı adamların öldüğünü öğrenip çılgına dönen Andreas, askerlerinin intikamını nasıl alacaktır? Casus olduklarını bildiği iki adamın aslında Melikşah ve Kamaç olduğunu öğrenecek midir?
Eline geçirdiği, Elçin'in ihanetinin bir vesikası sayılacak olan vasiyeti Sultan Melikşah'a ulaştırmak ve onu Elçin hususunda uyarmak isteyen Terken, avlak yolunda ölümcül bir kaza geçirip, hamile haliyle kanlar içinde kalmıştı. Terken ve karnındaki bebeğin akıbeti ne olacaktır?
Avlakta Sultan Melikşah ve Tapar ile Anadolu emirliği üzerine tartışan ve Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken Elçin'in fırlattığı ok Melikşah'ı öldürecek midir?