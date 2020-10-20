Yeni Bir Ev programının formatı ne, ödülü ne kadar? Yeni Bir Ev başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Yeni Bir Ev isimli dekorasyon programı, yayın hayatına bugün Star TV'de başlıyor. Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendi program, hafta için her gün saat 16.30'da Star TV ekranlarında olacak. Kıyasıya rekabetin olacağı programda, yarışmacılar en iyi dekorasyonu yapmak ve büyük ödülü kazanmak için yarışacak. Bu noktada, Yeni Bir Ev programının formatı, ödülü ve başvuruları merak konusu oldu. Merak edilenleri haberimizde derledik.

YENİ BİR EV PROGRAMININ FORMATI NEDİR?

Türk televizyonlarının ev ödüllü tek dekorasyon yarışması 'Yeni Bir Ev' başlıyor. Evrim Akın'ın eğlenceli sunumuyla hayallerin gerçek olacağı yarışmada, her hafta şanslı bir kişinin salonu 5 ayrı yarışmacının hayal gücü ile dekore oluyor.

Her gün bir yarışmacı, kısıtlı bir bütçe ve kısıtlı zamanla şanslı ev sahibi için kolları sıvayacak. O günün yarışmacısı; aynı gün içerisinde hem yarışacağı evin salonunu boyatacak hem de alışveriş yaparak ev için gerekli malzemeleri alacak. Günün sonunda rakiplerinin ve şanslı ev sahibinin beğenisini kazanmak üzere evi en güzel şekilde dekore edecek. Ev sahibinin salonunu en güzel şekilde dekore etmeyi başaran yarışmacı, finaldeki büyük ev ödül için yarışmaya da hak kazanacak.

Haftanın şanslı ev sahibi, beş yarışmacının yaptığı dekorasyondan en beğendiğinin sahibi olacak. Aynı zamanda dekorasyonu en beğenilen yarışmacı da rakiplerinden ve ev sahibinden aldığı puanlarla haftanın kazananı olacak.

YENİ BİR EV BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yeni Bir Ev programına Whatsapp üzerinden ve Star Tv'nin web sayfasındaki form oldurularak yapılabiliyor. Formda yarışmaya katılma nedeni soruluyor. Yarışmacı, haftanın şanslısı veya her ikisi için de müracaat edilebiliyor.

YENİ BİR EV BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan yarışmacı, ya 10 bin TL ödül alacak, ya da 'ev ödülü' için yarışmaya hak kazanacak.