Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'in yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanarak dokunulmaz takım belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen bireysel dokunulmazlık oyunu yemeğini en iyi yapan isim de belli oldu. Bu bağlama yarışmayı yakından takip eden izleyiciler MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te eleme adayı kimler oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU? MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

2020 MasterChef Türkiye son bölüm (20 Ekim 2020 Salı) dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı oylamasına ilişkin izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? ve 20 Ekim MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;