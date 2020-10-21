Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'in yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanarak dokunulmaz takım belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen bireysel dokunulmazlık oyunu yemeğini en iyi yapan isim de belli oldu. Bu bağlama yarışmayı yakından takip eden izleyiciler MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te eleme adayı kimler oldu?
2020 MasterChef Türkiye son bölüm (20 Ekim 2020 Salı) dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı oylamasına ilişkin izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? ve 20 Ekim MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;
2020 MasterChef Türkiye'nin 20 ekim 2020 Salı günü ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemekleri dün kurulan yeni mavi ve kırmızı takımlar en iyi yapan olmak ve dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Mavi ve kırmızı takımların hazırladığı ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şef en fazla ürününü beğendikleri MAVİ takımı haftanın ilk dokunulmazı olarak seçti.
Mavi takım karşısında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Şef tarafından hazırlanan yemeğe en yakın görünüş ve lezzette yemeği hazırlayan ÖZGÜL, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği takımından ilk eleme adayını belirleyerek, BERKER'i haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderdi. Haftanın ikinci eleme adayının belirlenmesi için kırmızı takım içinde oylama yapıldı. Haftanın ikinci eleme adayı da SEFA olarak belirlendi.