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gün birincisi 21 Ekim: ve puan durumu açıklandı mı?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı ’da gün birincisi bugün belli oluyor. Haftanın üçüncü gününde gelinler en lezzetli yemekler konusunda hünerlerini sergileyerek çeyrek altının sahibi olmak istiyor. Kaynanaların vereceği puan durumuna göre en yüksek ve en düşük puanı alan gelin belli oluyor. Peki 21 Ekim açıklandı mı? ve puan durumu açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:29 ABONE OL
Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 Ekim: Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin avantajlı olurken en düşük puanı alan gelin eleniyor. Haftanın üçüncü gününde lezzetli yemek yapan gelin çeyrek altını kazanarak bir üst tura geçmesi kolaylaşıyor. Peki 21 Ekim açıklandı mı? ve puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta gün biricisi ve puan durumu henüz açıklanmadı. 21 Ekim Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 Ekim: Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

21 EKİM GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

gün birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlayda oldu. Bugün İlayda çeyrek altın almaya da hak kazandı.

Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 Ekim: Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe, Didem Nergis-Sabahat Nergis, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan çiftleri "Hangel" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

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Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 Ekim: Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
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