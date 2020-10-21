Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 Ekim: Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin avantajlı olurken en düşük puanı alan gelin eleniyor. Haftanın üçüncü gününde lezzetli yemek yapan gelin çeyrek altını kazanarak bir üst tura geçmesi kolaylaşıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 Ekim açıklandı mı? Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta gün biricisi ve puan durumu henüz açıklanmadı. 21 Ekim Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Gelinim Mutfakta gün birincisi İlayda oldu. Bugün İlayda çeyrek altın almaya da hak kazandı.
Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe, Didem Nergis-Sabahat Nergis, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan çiftleri "Hangel" için yarıştılar!
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!