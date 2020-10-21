Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 Ekim: Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin avantajlı olurken en düşük puanı alan gelin eleniyor. Haftanın üçüncü gününde lezzetli yemek yapan gelin çeyrek altını kazanarak bir üst tura geçmesi kolaylaşıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi 21 Ekim açıklandı mı? Gelinim Mutfakta bugün birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta gün biricisi ve puan durumu henüz açıklanmadı. 21 Ekim Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.