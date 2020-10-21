Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi! Hakan Taşıyan kimdir, sağlık durumu ve son hali nasıl oldu?

Bir döneme damgasını vuran Türk arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde apar topar hastaneye kaldırılan müzisyenin organ nakli beklediği ortaya çıktı. Uzun süredir sağlık problemleriyle baş etmeye çalışan Hakan Taşıyan hayatı, yaşı, sağlık durumu ve son hali merak edilmeye başlandı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla bilinen Hakan Taşıyan kimdir, sağlık durumu nasıl? Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan son hali nasıl?
Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi. Türk arabesk müziğinin duayen isimlerinden Hakan Taşıyan organ yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılınca sağlık durumuna ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı…
SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE!
Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu; Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum..
Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi.
Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi.
Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.
1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.
Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.
Yıl Albüm
1996 Hesabım Bitmedi
1997 Sensiz İki Gün
1998 Gözün Sevem
1999 A Canım Kıymetini Bilemedim
2000 Güz Gülleri
2002 Mor Hicranlar
2003 Hakan Taşıyan
2004 Türkülerle
2005 Mutluluk Yağmuru
2006 Ya Sen Ya Hiç
2012 Gitme Gülüm
2018 Sessiz Sedasız Dönüş
2019 Ben Küskünüm Feleğe
2020 Aramadın