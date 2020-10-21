Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi! Hakan Taşıyan kimdir, sağlık durumu ve son hali nasıl oldu?

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi.

Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

HAKAN TAŞIYAN DİSKOGRAFİSİ

Yıl Albüm

1996 Hesabım Bitmedi

1997 Sensiz İki Gün

1998 Gözün Sevem

1999 A Canım Kıymetini Bilemedim

2000 Güz Gülleri

2002 Mor Hicranlar

2003 Hakan Taşıyan

2004 Türkülerle

2005 Mutluluk Yağmuru

2006 Ya Sen Ya Hiç

2012 Gitme Gülüm

2018 Sessiz Sedasız Dönüş

2019 Ben Küskünüm Feleğe

2020 Aramadın