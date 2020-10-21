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30.bölüm fragman izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 30.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm sloganı; "Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!" olacak. Kuruluş Osman her yeni bölümü merakla beklenirken bu akşamki bölümde neler olacağı araştırılıyor. Peki; Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:54 ABONE OL
Kuruluş Osman 30.bölüm fragman izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 30.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde; Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.Peki; Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman yeni bölüm fragman izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

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Kuruluş Osman 30.bölüm fragman izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
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