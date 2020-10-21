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dizisi nerede çekiliyor? nedir, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen dizisi ile ilgili araştırmalar başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Saruhan Hünel, İsmail Hakkı Ürün, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı ? nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 14:55 ABONE OL
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi ile ilgili tüm detaylar hayranları tarafından araştırılıyor. Heyecan ve aksiyon içeren her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen ? nedir, oyuncuları kimler?

KURULUŞ OSMAN KONUSU VE OYUNCULARI

Kuruluş Osman nerede çekiliyor, konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren 'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler?
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali
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Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler?
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