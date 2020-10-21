Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi ile ilgili tüm detaylar hayranları tarafından araştırılıyor. Heyecan ve aksiyon içeren her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman nerede çekiliyor, konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.