Kızlarına koyacakları isim ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızlarına vereceği isim Lalin ne demek? Lalin ismi anlamı nedir?

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın bebeğini kucağına almak için gün saydığı süreçte Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncunun kızına vereceği isim de merak konusu olmuştu. Ünlü çiftin çocuğuna verecekleri isim geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarken ikilinin hayranları bu isme ilişkin detayları merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızına vereceği isim Lalin anlamı nedir? İşte Lalin ismi anlamı ve tüm detaylar…

SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN KIZINA VERECEĞİ LALİN İSMİ NE DEMEK? İŞTE LALİN ANLAMI

2016 yılında hayatlarını birleştiren ikili Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu şu günlerde kızlarını kucaklarına alacağı gün için geri sayıma başladı. Ünlü çiftin hayranları çocuklarına verecekleri ismi merak ederken geçtiğimiz günlerde merakla beklenen bu adın ortaya çıktığı biliniyordu. İkilinin çocuklarına Lalin ismini verecekleri ortaya çıkmasıyla bu adın anlamı gibi detaylar merak konusu haline geldi.