Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

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Dün akşam ’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2020 son bölümde ana kadro yarışmacıları arasındaki şampiyonluk mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde dün gece yapılan kaptanlık oyunu sonucunda belirlenen yeni mavi ve kırmızı takımlar arasında yapılan ilk dokunulmazlık oyunu Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlendi. Dokunulmazlığı kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunu oynuyor. Bu gelişme sonrasında yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? İşte bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 07:25 Son Güncelleme: 21.10.2020 07:25 ABONE OL
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

'in yakından takip edilen yemek yarışması 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanarak dokunulmaz takım belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen bireysel dokunulmazlık oyunu yemeğini en iyi yapan isim de belli oldu. Bu bağlama yarışmayı yakından takip eden izleyiciler MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te eleme adayı kimler oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU? MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

2020 MasterChef Türkiye son bölüm () dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı oylamasına ilişkin izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? ve 20 Ekim MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

2020 Türkiye'nin günü ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemekleri dün kurulan yeni mavi ve kırmızı takımlar en iyi yapan olmak ve dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Mavi ve kırmızı takımların hazırladığı ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve en fazla ürününü beğendikleri MAVİ takımı haftanın ilk dokunulmazı olarak seçti.

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Mavi takım karşısında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. tarafından hazırlanan yemeğe en yakın görünüş ve lezzette yemeği hazırlayan ÖZGÜL, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği takımından ilk eleme adayını belirleyerek, BERKER'i haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderdi. Haftanın ikinci eleme adayının belirlenmesi için kırmızı takım içinde oylama yapıldı. Haftanın ikinci eleme adayı da SEFA olarak belirlendi.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Emir
  • Ebru
  • Berker
  • Özgül
  • Sefa
  • Tanya
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Eray (Kaptan)
  • Furkan
  • Serhat
  • Uğur
  • Esra
  • Ayyüce
  • Barbaros
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Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
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