Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı?

fragmanı bekleniyor! Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile büyük ses getiren 7. fragmanı yapımın sıkı takipçileri tarafından geçtiğimiz akşamdan bu yana merakla bekleniyor. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan ve bir grup insanın gerçek hayat hikayesinden alıntı konusu ile dikkatleri üzerine çeken yapımın dün akşamki final sahnesi herkesi şoke etmişti. Peki, Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm'de neler olacak? Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 14:53 Son Güncelleme: 21.10.2020 14:53 ABONE OL
Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta!

son bölümün ekranlara gelmesinin ardından dizinin final sahnesi izleyenleri şaşkına çevirmiş ve yeni bölümde yaşanacaklar bu noktada merak konusu haline gelmişti. Yayınlandığı günlerde izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımın fragmanı için araştırmalar başladı. Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm'de neler olacak? Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? FİNAL SAHNESİ ŞOKE ETMİŞTİ!

TRT1'in son zamanlarda adından sıkça söz ettiren roman uyarlaması dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde yaşananlar adeta herkesi şaşkına çevirirken gözler şimdi hafta ekranlara gelecek olan bölüme çevrildi…

Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta!

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet'in İnci ve Han'ın evlendiğini açıklaması 'nda deprem etkisi yaratır. Safiye'nin İnci'yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han'a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han'ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci'nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han'ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye'nin yaptığı plan Gülben'in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Masumlar Apartmanı 7. Yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

ARKADAŞINA GÖNDER
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA