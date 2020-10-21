Masumlar Apartmanı Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han neden çöp karıştırıyor? Masumlar Apartmanı Han’ın hastalığı nedir, neden kağıt topluyor?

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı Han karakteri ile oldukça konuşuluyor. Dizide ilk zamanlar sağlıklı gibi görünen isim ardından akşamları çöp topladığı görüntüleri ile dikkat çekmiş ve izleyenler tarafından hastalığının ne olduğu merak edilmişti. Yapımda neredeyse tüm karakterlerin psikolojik rahatsızlıklarının biliniyor. Peki, Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı nedir, neden kağıt topluyor? Masumlar Apartmanı Han neden çöp karıştırıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…
MASUMLAR APARTMANI HAN NEDEN ÇÖP KARIŞTIRIYOR, KAĞIT TOPLUYOR? MASUMLAR APARTMANI HAN'I CANLANDIRAN BİRKAN SOKULLU KİMDİR?
Son zamanların en çok konuşulan yapımı Masumlar Apartman'ında Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han karakteri hiçbir hastalığı yok gibi görünürken akşamları çöp toplama hastalığına sahip olduğu sahnelerin ardından izleyenleri şaşkına çevirmişti. Peki, Han'ın hastalığı nedir?
MASUMLAR APARTMANI HAN'IN HASTALIĞI NEDİR?
Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.
Han'ın gece kağıt-çöp toplamaya çıktığı sahneler yer aldı. hastalığı dispozofobidir.
DİSPOZOFOBİ NEDİR?
Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik olarak da geçiyor. Bu hastalık; değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.
Dispozofobi, kişi için önemli olan hiçbir şeyi atamama ve biriktirme hastalığıdır. "İstifçilik" olarak da adlandırılan bu hastalık, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna deniliyor. Dizpozofobiye sahip olan kişiler bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklıyor. Dispozofobi hastaları eski dergiler, plastik kaplar, giysiler, önemsiz e-postalar, faturalar, not tutulmuş ya da liste yapılmış kâğıtlar gibi gereksiz birçok şeyi biriktirir.
Dispozofobi belirtileri nelerdir?
Her şeyi biriktirme eğilimi
Topladıkları eşyaları birisi atmaya kalktığı zaman aşırı tepki gösterme ve kriz geçirme
Sosyal hayatta gözlenen davranış bozuklukları
Bütün evlerinin eşyalarla dolu olması
Kompülsif biriktirme hastalığının tedavisi nasıl yapılır?
Eşya biriktirme durumu, hem kişiyi hem de çevresindeki insanları olumsuz etkiliyorsa, uzmandan yardım alınması gerekiyor. Biriktirme hastalığı olan kişiler genellikle kendi başlarına tedaviye başvurmazlar. Yaptıkları şeyin bir hastalık olduğunun farkında değillerdir. Bu nedenle konuşma yoluyla ikna ederek psikolojik destek alınmasını sağlamak gerekiyor. Henüz bu hastalık için bir ilaç bulunmasa da psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapilerle tedavi mümkün.