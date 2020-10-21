Özge Törer’in canlandırdığı Rabia Bala Hatun tarihte ne zaman ve nasıl ölmüştür, kaç çocuğu vardır? Özge Törer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı günlerde yapımın seyircileri Özge Törer'in canlandırdığı Osman Gazi'nin ilk eşi olan Rabia Bala Hatun ile ilgili detayları merak ediyor. Tarihe adeta ışık tutan nitelikteki yapımla beraber vatandaşlar dizide yer alan karakterlerin ve onları canlandıran oyuncuların hayatına da ilgi gösteriyor. Buna göre; Osman Gazi'nin ilk eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Törer'in canlandırdığı Rabia Bala Hatun tarihte ne zaman ve nasıl ölmüştür? İşte detaylar…

ÖZGE TÖRER'İN CANLANDIRDIĞI RABİA BALA HATUN NASIL VE NE ZAMAN ÖLMÜŞTÜR?

Güzel oyuncu Özge Törer tarafından canlandırılan ve Osman Gazi'nin ilk eşi olarak bilinen Rabia Bala Hatun Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilerde kendisine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 13. Yüzyılda yaşadığı bilinen Bala Hatun aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir.