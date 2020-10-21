Özge Törer’in canlandırdığı Rabia Bala Hatun tarihte ne zaman ve nasıl ölmüştür, kaç çocuğu vardır? Özge Törer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı günlerde yapımın seyircileri Özge Törer'in canlandırdığı Osman Gazi'nin ilk eşi olan Rabia Bala Hatun ile ilgili detayları merak ediyor. Tarihe adeta ışık tutan nitelikteki yapımla beraber vatandaşlar dizide yer alan karakterlerin ve onları canlandıran oyuncuların hayatına da ilgi gösteriyor. Buna göre; Osman Gazi'nin ilk eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Törer'in canlandırdığı Rabia Bala Hatun tarihte ne zaman ve nasıl ölmüştür? İşte detaylar…
Güzel oyuncu Özge Törer tarafından canlandırılan ve Osman Gazi'nin ilk eşi olarak bilinen Rabia Bala Hatun Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilerde kendisine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 13. Yüzyılda yaşadığı bilinen Bala Hatun aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir.
Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'nin ardından tahta geçen Orhan Gazi'nin validesi Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Râbi'a Bala Hâtûn'dur, Osman Bey'in hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Mal Hatun'a ithaf edilen türbe ise Bilecik'te bulunmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde bilgilerde ise Bala Hatun'un hayatı ve kim olduğuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. İlk Osmanlı kaynaklarında ise Mal Hatun / Malhun Hatun şeklinde yer alır ve Osman Bey'in eşi, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın validesi şeklinde geçer. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma olsalığı olsa da Şeyh Edebâli ile alakasının olmadığı kesin olarak bilinir.
Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.
Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun
Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.