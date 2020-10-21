Dünün Reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

Ekrana gelen dizi ve yarışma programlar reyting sonuçları için büyük mücadele veriyor. Dün akşam Tv8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Kanal D'de Hekimoğlu, TRT1'de Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması her şeyi değiştirebilir. Geçen haftaya bakacak olursak EDHO total grupta ikinci olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde, 20 Ekim reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte dünün reyting sıralaması ile 20 Ekim reyting sonuçları