Dünün Reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

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Dünün sonuçları açıklandı! 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, , kim birinci oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. İzleyici kitlesi kendi izlediği yapımın birinci olmasını isterken dünün merak ediliyor. Her gün bir önceki günün total ab abc1 sıralaması belli olurken MasterChef Türkiye, Hekimoğlu, ve ise tüm sıralamayı değiştirebilir. Geçen hafta Masumlar Apartmanı total grupta birinci olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Dünün Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:44 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:45 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

Ekrana gelen dizi ve yarışma programlar sonuçları için büyük mücadele veriyor. Dün akşam Tv8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (), Kanal D'de Hekimoğlu, TRT1'de yeni bölümüyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması her şeyi değiştirebilir. Geçen haftaya bakacak olursak EDHO total grupta ikinci olmuştu. Peki açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde, 20 Ekim reyting sonuçları ile dünün reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte dünün reyting sıralaması ile 20 Ekim reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 EKİM 2020

20 Ekim 2020 Salı gününe ait sonuçları açıklandı. Total'de ve AB grubu izleyicide dizisi Reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı özet yer aldı. AB'de ikinci sırada Masumlar Apartmanı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 ESRA EROL'DA ATV
8 BARAJ FOX
9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

13 Ekim 2020 Salı gününe ait açıklandı. Total'de ve AB grubu izleyicide Masumlar Apartmanı Reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı özet yer aldı. AB'de ikinci sırada Masumlar Apartmanı özet, üçüncü sırada ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 BARAJ FOX
10 ESRA EROL'DA ATV
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Dünün Reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, EDHO, Masumlar Apartmanı kim birinci oldu?
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