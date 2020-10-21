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konusu ne, oyuncuları kim? yayınlanıyor?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi konusu ve oyuncuları ile sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizinin BC'nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster'dan uyarlandığı biliniyor. Tekrar bölümlerinin yayınlanması ile birlikte konusu ve oyuncuları da dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Cansu Dere’nin Asya, Caner Cindoruk’un Volkan karakterini canlandırdığı dizi son bölümüyle damga vurmuştu. Peki ne, oyuncuları kim? yayınlanıyor?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:17 ABONE OL
Sadakatsiz konusu ne, oyuncuları kim? Sadakatsiz hangi gün yayınlanıyor?

Ekranların sevilen yapımlarından 3.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal D'de yayınlanan ve oyuncularıyla sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Her hafta Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkacak olan dizinin BBC Studios'un 'Doctor Foster'ın uyarlaması olduğu biliniyor. Ezel dizisinde Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere yeni dizisinde Asya karakterine hayat veriyor. Aşk ve tutkunun bir arada yer aldığı Sadakatsiz konusu ne, oyuncuları kim? yayınlanıyor?

SADAKATSİZ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Show TV'de yayınlanan ve oyuncularıyla araştırılıyor. Yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizide kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini konu alıyor…

Sadakatsiz konusu ne, oyuncuları kim? Sadakatsiz hangi gün yayınlanıyor?

SADAKATSİZ KONUSU NE?

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de!

Sadakatsiz konusu ne, oyuncuları kim? Sadakatsiz hangi gün yayınlanıyor?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinin yanı sıra dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekici. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, 'de izleyici karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCU KARAKTERLERİ

Cansu Dere – Asya

Caner Cindoruk – Volkan

Melis Sezen – Derin

Eren Vurdem – Mert

Yeliz Kuvancı - Baha

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Sadakatsiz konusu ne, oyuncuları kim? Sadakatsiz hangi gün yayınlanıyor?
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