Şeref Sözü 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü son bölümde neler oldu?

Bu akşam ekrana gelen Şeref Sözü 2.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Heyecanlı ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken dizinin bu haftaki bölümünde Şükran ve Sefer, kızları Yasemin'in bu şekilde ortada bırakılması karşısında Cihan'dan hesap soracaklarken, oğlunun her kararının, her şartta arkasında duran annesi Emsal bile bu kez Cihan'ı desteklemez. Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Şeref Sözü 2.bölümde neler oluyor? İşte Şeref Sözü son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

ŞEREF SÖZÜ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Cihan ve İsra'nın adaya gelişinin ardından Adabeyli Adası'nda gerilim tırmanıyor! Yasemin ile evleneceği düğün gününde kolunda 'karım' diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan, başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke eder

Şükran ve Sefer, kızları Yasemin'in bu şekilde ortada bırakılması karşısında Cihan'dan hesap soracaklarken, oğlunun her kararının, her şartta arkasında duran annesi Emsal bile bu kez Cihan'ı desteklemez.Tüm ailesi ve ada halkı, düğünü için onu beklerken Cihan, İsra ve oğlum dediği Ömer'in adada kalacağını ilan edince, Yasemin oğulları Mustafa'yı da yanına alarak ortadan kaybolur.

Şeref Sözü 2. Bölüm 2. Fragman yayınlandı izle | Video

YASEMİN VE OĞLU KAYIP!

Düğün telaşı, yerini intikam yemini ederek giden Yasemin ve küçük Mustafa'yı arama faaliyetlerine bırakır. Nereye geldiğini bile bilmeden çıktığı yolculukta, birden kocaman bir topluluğun nefreti ile karşılaşan İsra'yı da zor günler beklemektedir.

İSRA VE BEBEK MALİKANENİN BODRUMUNDA!

Babasının öldürüldüğü gece evini terk edip bir depoda doğum yapmak zorunda kalan, kucağında birkaç saatlik bebeğiyle Cihan'ı arayarak yardım isteyen İsra, kurtulduğuna sevinemez haldedir. Yıllardır planlanan düğünü gerçekleştiremeyen ve torunu ile müstakbel gelini kayıplara karışan Emsal Hanım'ın İsra'nın hikayesini öğrenmeye hiç niyeti yoktur. Kimsenin gözüne görünmemeleri için İsra ve bebeğini malikanenin bodrumuna yerleştirir.

Sevdiği herkesi karşısına alan Cihan Adabeyli, İsra'yı ailesine kabul ettirebilecek mi? Cihan'a büyük bir acı bırakmaya kararlı olan Yasemin'in planı ne? İsra, Adabeyli Adası'nda ayakta kalmak için neler yapacak? İsra'nın adadan gitmesi için Cihan'a mühlet veren Emsal Hanım, süre dolduğunda ne yapacak?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı 'Şeref Sözü', ikinci bölümüyle Çarşamba 20.00'de Show TV'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra'dır. İsra'nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan'ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan'a gider!

Faruk, şehrin her yerinde İsra'yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra'nın Adabeyli Malikanesi'ne Cihan'ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası'nda tüm düzen alt üst olacaktır... Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen 'Şeref Sözü' geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!