Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Şeref Sözü dizisi Show TV ekranlarında her Çarşamba yeni bölümle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği diziye ilişkin detaylar diziseverler tarafından merak edilerek Şeref Sözü dizisi konusu ne oyuncuları kimler? Şeklinde sorularla araştırılıyor. Peki, Şeref Sözü dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne anlatıyor?
Oyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismin yer aldığı diziye ilişkin merak edilen Şeref Sözü dizisi konusu ne oyuncuları kimler? - Şeref Sözü nerede çekildi, ne anlatıyor? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;
Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir "Ada Masalı"nın ve şerefli olmanın hikayesi…
Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı 'Şeref Sözü'nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.