Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Şeref Sözü dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Şeref Sözü nerede çekildi, ne anlatıyor?

dizisi konusu ne, ? , ne anlatıyor?

ekranlarında yayınlanan dizisi Çarşamba günleri seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Bugün yeni bölümü yayınlanacak olan diziye ilişkin detaylar izleyiciler tarafından merak edilerek ? Şeklinde sorularla araştırma yapılmaya devam ediyor. Peki, Şeref Sözü dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne anlatıyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 20:00 Son Güncelleme: 21.10.2020 20:01 ABONE OL
Şeref Sözü dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Şeref Sözü nerede çekildi, ne anlatıyor?

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizisi ekranlarında her Çarşamba yeni bölümle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği diziye ilişkin detaylar diziseverler tarafından merak edilerek ? Şeklinde sorularla araştırılıyor. Peki, Şeref Sözü dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi, ne anlatıyor?

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismin yer aldığı diziye ilişkin merak edilen Şeref Sözü dizisi konusu ne oyuncuları kimler? - , ne anlatıyor? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;

Şeref Sözü dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Şeref Sözü nerede çekildi, ne anlatıyor?

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NE?

Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir "Ada Masalı"nın ve şerefli olmanın hikayesi…

  • 'Adabeyli Ailesi' sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. 'Cihan Adabeyli'; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir.
  • Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve 'Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan 'İsra'dır.
  • 'İsra'nın tek bir umudu vardır; o da 'Cihan Adabeyli'dir.
  • 'İsra'nın Adabeyli malikanesine 'Cihan'ın eşi olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.
  • Adabeyli Adası'nda 'İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.
  • Verilen 'Şeref Sözü' geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır.
Şeref Sözü dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Şeref Sözü nerede çekildi, ne anlatıyor?

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI KİMLER?

Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ''nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

OYUNCU KADROSU

  • Tolgahan Sayışman – Cihan Adabeyli
  • Sude Güler – İsra Adabeyli
  • Hülya Darcan – Emsal Adabeyli
  • Aras Aydın – Faruk Malik
  • Öykü Çelik – Yasemin Adabeyli
ARKADAŞINA GÖNDER
Şeref Sözü dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Şeref Sözü nerede çekildi, ne anlatıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA