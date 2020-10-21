Ekranların yeni dizisi Şeref Sözü konusu ve oyuncuları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşama hikayesi dizi severleri şimdiden heyecanlandırdı. Her hafta Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Tolgahan Sayışman Cihan Adabeyli, Sude Güler ise İsra karakterine hayat veriyor. Türk aksiyon ve dram dizisi Şeref Sözü konusu ne, oyuncuları kim? Şeref Sözü hangi gün yayınlanıyor?
Show TV'de yayınlanan Şeref Sözü dizisi konusu ve oyuncularıyla epey merak ediliyor. Yönetmeliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dizide Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşama hikayesini izleyeceğiz…
Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra'dır. İsra'nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra'nın Adabeyli Malikanesi'ne Cihan'ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.
Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.
Verilen "Şeref Sözü" geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!
Şeref Sözü oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.
Tolgahan Sayışman – Cihan Adabeyli
Sude Güler – İsra Adabeyli
Hülya Darcan – Emsal Adabeyli
Aras Aydın – Faruk Malik
Öykü Çelik – Yasemin Adabeyli
Şeref Sözü İzmir'de çekiliyor. Bazı bölümleri ise Mardin'de çekiliyor.