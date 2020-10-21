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konusu ne, oyuncuları kim? yayınlanıyor?

Show TV ekranlarının yeni dizisi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde büyük ilgi görüyor. Lale Devri dizisindeki Çınar Ilgaz karakteriyle hafızalara kazınan Tolgahan Sayışman yeni dizisinde Cihan Adabeyli karakteriyle karşımıza çıkıyor. Yönetmeliğini Cevdet Mercan'ın yaptığı ne, oyuncuları kim? yayınlanıyor?

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:51 ABONE OL
Şeref Sözü konusu ne, oyuncuları kim? Şeref Sözü hangi gün yayınlanıyor?

Ekranların yeni dizisi konusu ve oyuncuları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşama hikayesi dizi severleri şimdiden heyecanlandırdı. Her hafta Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Tolgahan Sayışman Cihan Adabeyli, Sude Güler ise İsra karakterine hayat veriyor. Türk aksiyon ve dram dizisi ne, oyuncuları kim? yayınlanıyor?

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Show TV'de yayınlanan ve oyuncularıyla epey merak ediliyor. Yönetmeliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dizide Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşama hikayesini izleyeceğiz…

Şeref Sözü konusu ne, oyuncuları kim? Şeref Sözü hangi gün yayınlanıyor?

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ KONUSU NE?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra'dır. İsra'nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra'nın Adabeyli Malikanesi'ne Cihan'ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.

Adabeyli Adası'nda İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

Verilen "" geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

Şeref Sözü konusu ne, oyuncuları kim? Şeref Sözü hangi gün yayınlanıyor?

ŞEREF SÖZÜ OYUNCULARI KİM?

oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

Tolgahan Sayışman – Cihan Adabeyli

Sude Güler – İsra Adabeyli

Hülya Darcan – Emsal Adabeyli

Aras Aydın – Faruk Malik

Öykü Çelik – Yasemin Adabeyli

ŞEREF SÖZÜ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şeref Sözü İzmir'de çekiliyor. Bazı bölümleri ise Mardin'de çekiliyor.

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Şeref Sözü konusu ne, oyuncuları kim? Şeref Sözü hangi gün yayınlanıyor?
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