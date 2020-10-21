Ekranların yeni dizisi Şeref Sözü konusu ve oyuncuları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşama hikayesi dizi severleri şimdiden heyecanlandırdı. Her hafta Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Tolgahan Sayışman Cihan Adabeyli, Sude Güler ise İsra karakterine hayat veriyor. Türk aksiyon ve dram dizisi Şeref Sözü konusu ne, oyuncuları kim? Şeref Sözü hangi gün yayınlanıyor?

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Show TV'de yayınlanan Şeref Sözü dizisi konusu ve oyuncularıyla epey merak ediliyor. Yönetmeliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği dizide Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşama hikayesini izleyeceğiz…