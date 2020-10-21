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kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eşi kimdir, kaç yaşında?

Ünlü sanatçı katıldığı bir program sonrasında araştırılanlar arasında yerini aldı. Sorgulamalar izleyiciler tarafından yapılırken bilindiği üzere kendisi Türk Sanat Müziği sanatçısı olarak kabul ediliyor. Öte yandan eşi ismi de gündeme gelenler arasında yerini alıyor. Peki; , kaç yaşında? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir ve nereli? İşte çift hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:09 ABONE OL
Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, kaç yaşında?

Türk Sanat Müziği sanatçısı ve Türk Halk Müziği sanatçısı ve eşi ismi katıldıkları program sonrasında araştırılanlar arasında yerini aldı. Çiftin 2005 yılında dünyaya gelen Melek Bal isminde bir kızları da bulunuyor. Daha önceleri kendisine konulan "delirten hastalık" olarak da bilinen trigeminal nevralji teşhisi ile çok konuşulan ? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, kaç yaşında ve nereli?

UMUT AKYÜREK VE EŞİ OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

Haberimizin içerisinden Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul hakkında detaylara ulaşabilirsiniz...

Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, kaç yaşında?

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, kaç yaşında?

OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir.

Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur.

2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

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Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, kaç yaşında?
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