Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Unutursam Fısılda nerede ve ne zaman çekildi?

Dram ve romantik türlerini barındıran Unutursam Fısılda filminin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin gibi isimler yer alıyor. Yapımda sağlık lisesinden mezun hemşireliğe yeni adım atan Hanife ve kız kardeşi Hatice ile yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık'ın hikayesi anlatılacak. İki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişecek. Peki, Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi? Unutursam Fısılda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ KONUSU

Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kız kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde, muhafazakâr bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ OYUNCULAR

Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin, Hümeyra, Işıl Yücesoy

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Unutursam Fısılda filminin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.