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filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!

Başrollerinde Ana de Armas, Gaia Weiss ve Scott Eastwood gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmi yönetmenliğini Antonio Negret üstleniyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken Bas Gaza filminde iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışma macerasını anlatıyor. Peki; Bas Gaza filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Bas Gaza filminin konusu ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:00 ABONE OL
Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!

Aksiyon filmlerinin usta oyuncusu Scott Eastwood'un başrolünde olduğu Bas Gaza filmi de bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2017 Aksiyon ve macera türündeki filmde iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasını izleyeceğiz. Gerek konusu gerek oyuncularıyla dikkat çeken filmin konusu ve oyuncu kadrosuna dair tüm bilgiler haberimizde derledik. Buna göre, Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler?

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır…

BAS GAZA FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ana de Armas,

Scott Eastwood,

Gaia Weiss,

Freddie Thorp

Clemens Schick yer alıyor.

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Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!
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