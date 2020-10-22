Bir Zamanlar Çukurova 69.bölüm fragmanı izle: Yamanlar konağında silah sesleri yükseldi! Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

HASTANEDEKİ UZUN VE GERGİN BEKLEYİŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Herkes yine gergin bir bekleyiş ile hastanede bir arada iken, önce Hünkar ve Demir arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak Hünkar'ın artık Yılmaz ve Züleyha'yı da anlıyor ve haklı buluyor olduğu gerçeği tüm yaşananların içinde bir kenarda durmaya devam etti. Müjgan, ne doktor olarak ne Yılmaz'ın eşi olarak, bekleyenlerin arasında duramadı. Hastanede olanlar, akşam evde de devam edince, Müjgan ve Behice'nin bir maskesi daha düştü. Yılmaz, Müjgan'ın kendisinden sakladığı bir sırrını daha öğrendi.

FEKELİ VE YEĞENİ NEDEN SİLAHLARINI ELİNE ALDI? FİKRET KİMLERLE HABERLEŞİYOR?

Fikret, iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren bu amansız aşk ve savaş hikayesini henüz öğrenmeye çalışırken, hem hastanede hem evde duyduklarından iyice şaşkına döndü. Gelen bir telefonun ardından Fekeli, değirmene bakmaya giderken Fikret de onunla birlikte arabaya atlayıp gitti. Ama yolda onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Amca ve yeğen ilk kez birbirlerinin hayatını koruma pahasına kendi hayatlarını tehlike attılar. Fekeli, Fikret ile gurur duydu ama Fikret gerçekten hayatını kurtardı mı?

Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen devam mı edecek? Fekeli ve Hünkar bu amansız savaşı sona erdirmek için ne yapacak? Behice, Müjgan'a şimdi ne öğütleyecek? Ve Demir, herkesi şoke edecek ne açıklayacak?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da bu hafta da sular durulmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YILMAZ VE ZÜLEYHA KAÇABİLECEK Mİ?

Hünkar ve Gülten'e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başladı. Ancak buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur!