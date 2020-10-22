Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 22 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın dördüncü gününde Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda gelinler en yüksek puanı almak için yarıştı. Gün sonunda en yüksek puanı alan çeyrek altının da sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 22 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı.Gelinim Mutfakta 22 Ekim Perşembe günü çeyrek altının sahibi Aysun oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi İlayda oldu. Bugün İlayda çeyrek altın almaya da hak kazandı.

Gelinim Mutfakta'nın 21 Ekim 2020'de yayınlanan 558. Bölümde Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe, Didem Nergis-Sabahat Nergis, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan çiftleri "Milföy Çanağında Tavuklu Orman Kebabı" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de!