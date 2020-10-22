Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin konusu ne? Jurassic World Yıkılmış Krallık oyuncuları kimler?

J. A. Bayona tarafından yönetilen Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi, bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2018 yılında vizyona giren film, Jurassic Park serisinin beşinci devam filmidir. Benzersiz konusu ve geniş oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken film, izleyenleri yine farklı bir maceraya götürecek. Bu doğrultuda, 'Jurassic World Yıkılmış Krallık filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, Jurassic World Yıkılmış Krallık filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler...

JURASSIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURASSIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI