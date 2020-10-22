MasterChef Tanya kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı MasterChef 2020 ana kadro yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı ile ilgili bilgiler yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Durum böyle olunca MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinde yoğun şekilde araştırma yapılmaya devam ediliyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant'ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda yer almaktadır.