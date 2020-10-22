21 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarını merak ediyor. Dün akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü gibi yapımlar birincilik mücadelesi için kapıştı. Kendi izledikleri dizilerin birinci olmasını isteyenler dünün reyting sonuç sıralamasıyla birlikte total, ab ve ab1 sıralamasını merak ediyor. Geçen hafta ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman total'de birinci olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim 2020 Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Haberimizde, 21 Ekim reyting sonuçları ve dünün reyting sonuç sıralamasına ulaşabilirsiniz.

İşte 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları…