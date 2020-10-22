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Haberler Medya Haberleri 21 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?

21 Ekim 2020 sonuçları açıklandı! Dünün Reyting sonuçlarına göre , , kim birinci oldu?

Çarşamba akşamı ekrana gelen yapımlar arasında sonuçları için birincilik yarışı vardı. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması açıklanırken merak edildi. Geçen hafta Total'de zirveyi kimseye kaptırmazken, AB grubu izleyicide birinciliği üstlenmişti. Show TV’nin yeni dizisi ’nün akıbeti merak edilirken bu haftanın sonuçları tüm sıralamayı değiştirebilir. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim 2020 Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:51 Son Güncelleme: 22.10.2020 10:52 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ekim 2020 Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler sonuçlarını merak ediyor. Dün akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, , , gibi yapımlar birincilik mücadelesi için kapıştı. Kendi izledikleri dizilerin birinci olmasını isteyenler dünün sıralamasıyla birlikte total, ab ve ab1 sıralamasını merak ediyor. Geçen hafta ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman total'de birinci olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim 2020 Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Haberimizde, 21 Ekim reyting sonuçları ve dünün reyting sonuç sıralamasına ulaşabilirsiniz.

İşte 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ekim 2020 Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI- 21 EKİM 2020

Total'de ve AB grubu izleyicide dizisi listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Sadakatsiz yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 SEN CAL KAPIMI FOX
9 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de Kuruluş Osman ve AB grubu izleyicide Sadakatsiz Reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Kuruluş Osman özet yer aldı. AB'de ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ekim 2020 Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SEN CAL KAPIMI FOX
7 ESRA EROL'DA ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
10 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8
7 SEN CAL KAPIMI FOX
8 BENIM ADIM MELEK TRT 1
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 ATV ANA HABER ATV
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21 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Dünün Reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Şeref Sözü kim birinci oldu?
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