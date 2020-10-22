Sosyete mantısı tarifi: MasterChef Sosyete mantısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'de Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, yarışmacılardan lezzetli bir Sosyete mantısı yapmalarını istedi. Televizyonda izleyen ve evde sevdiklerine hazırlamak isteyenler ise Sosyete mantısı tarifini merak ederek Sosyete mantısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Peki, Sosyete mantısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

SOSYETE MANTISI TARİFİ: MASTERCHEF SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

SOSYETE MANTISI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Yufkanızı 4'e bölmek yerine 6 ya da 8'e bölerek, adet miktarını arttırıp, mantıların boyutlarını küçültebilirsiniz. Dilerseniz iç harcını patatesle de hazırlayabilirsiniz.

SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR?