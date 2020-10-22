Sosyete mantısı tarifi: MasterChef Sosyete mantısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'de Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, yarışmacılardan lezzetli bir Sosyete mantısı yapmalarını istedi. Televizyonda izleyen ve evde sevdiklerine hazırlamak isteyenler ise Sosyete mantısı tarifini merak ederek Sosyete mantısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Peki, Sosyete mantısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...
SOSYETE MANTISI TARİFİ: MASTERCHEF SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 3 adet yufka
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 1 adet yumurta
- 300 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 kase yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 1.5 yemek kaşığı salça
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
SOSYETE MANTISI TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Yufkanızı 4'e bölmek yerine 6 ya da 8'e bölerek, adet miktarını arttırıp, mantıların boyutlarını küçültebilirsiniz. Dilerseniz iç harcını patatesle de hazırlayabilirsiniz.
SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR?
- İç harcı için; bir kaba kıymayı alın ve üstüne soğanı rendeleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edip güzelce karıştırın.
- Yufkanızın bir tanesini alın, tezgaha serin ve bir bıçak yardımıyla 4'e kesin.
- Tereyağını eritin, ılıklaşmasını bekleyin ve içine yumurtayı ekleyip, bir çatal yardımıyla güzelce çırpın.
- Kestiğiniz her bir yufka parçasına, bir fırça yardımıyla, hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Kestiğiniz yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın.
- Hazırladığınız ruloyu, bir ucundan kıvırarak kendi etrafında döndürün. Böylece bir spiral şekli elde edeceksiniz.
- Pişerken açılmaması için bir kürdan yardımıyla tutturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin.
- Üstlerine de hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Bu şekilde tüm yufkaları ve iç harcı bitirin.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstleri kızaran dek, yaklaşık 25 dakika pişirim.
- Mantılar pişerken sosunu hazırlayın. Yoğurdu bir kaba alın, içine sarımsağı rendeleyin. Küçük bir tavada salçayı yağ ile açın ve 2-3 dakika kadar kavurun.
- Mantılar fırından çıkınca sıcak sıcak servis tabağına alın.
- Üstlerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından da salçalı yağı gezdirin ve servis edin.