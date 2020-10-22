Vişneli mekik tarifi: MasterChef vişneli mekik nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye'de Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, yarışmacılardan lezzetli bir vişneli mekik yapmalarını istedi. Televizyonda izleyen ve evde sevdiklerine hazırlamak isteyenler ise vişneli mekik tarifini merak ederek vişneli mekik nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Peki, vişneli mekik nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

VİŞNELİ MEKİK TARİFİ: MASTERCHEF VİŞNELİ MEKİK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

5 adet yumurta

125 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı toz badem

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı vanilya

Bir buçuk su bardağı vişne

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklemiş tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alıp, tahta kaşıkla ezerek birbirine yedirin. Oda sıcaklığındaki yumurtaları tek tek eklerken bir yandan da karıştırarak malzemenin birbirine geçmesini sağlayın. Başka bir kapta elenmiş un, vanilya, kabartma tozu ve bademi karıştırın. Toz karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ve bir iki kez karıştırın. Hazırladığınız karışımdan birer çorba kaşığı alarak mekik kalıplarına doldurun. Sapları ve çekirdekleri çıkartılmış vişneleri, hamuru taşırmadan yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri pembeleşinceye kadar pişirin. Kalıplardan çıkarıp, soğuduktan sonra servis yapın.

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