Yeni Hayat 8.bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat yeni bölümde neler olacak?

Yeni Hayat yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Hayat 8.bölümde neler olacağı merak edilirken dizinin hayranları araştırmalarına başladı. Yeni Hayat yeni bölümde; Nevin, Yasemin ve Adem'i yakınlaşmış görünce kıskançlık ve hayal kırıklığı ile eve gidecek ve işler karışacak. Peki; Yeni Hayat yeni bölümde neler olacak?

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nevin, Yasemin ve Adem'i yakınlaşmış bir şekilde görünce kıskançlık ve hayal kırıklığıyla eve gider. Adem, Nevin'e durumu açıklamak istese de Nevin Adem'i dinlemez. Bu arada Timur'un Yasemin'e imzalattığı boşanma belgeleri Yasemin'in eline geçer. Yasemin şaşkındır. Timur boşanmayla birlikte mal varlığını da Yasemin'e bırakmıştır. Yasemin Timur'un neyi hedeflediğini anlayamaz. Ama içini bir korku kaplar ve hem kendini hem de Adem'i korumak için harekete geçer. Nevin içinde biriktirdiği kıskançlığı bastıramaz ve Timur'a Adem ve Yasemin'in çok yakın olduklarını söyler. Timur, Nevin'in yüzüne farklı şeyler söylese de içten içe Yasemin ve Adem'e öfkelenmiştir. Kıskançlık krizine girer.

Yeni Hayat 8. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video