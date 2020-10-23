Alman pastası tarifi: Alman pastası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta son bölümde yarışmacılar Alman Pastası hazırladı. Bu pastayı yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Alman pastası tarifiile ilgili olarak Alman pastası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Alman pastası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte o tarif...

ALMAN PASTASI TARİFİ: ALMAN PASTASI NASIL YAPILIR?

Pandispanya için:

3 yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kreması için:

1 yumurta

3 su bardağı süt

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için:

Pudra şekeri

ALMAN PASTASI TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak kremayı hazırlayın. Süt, yumurta, şeker, un ve nişastayı çırpın ve ocağın altını açıp çırpmaya devam edin. Kıvam alan kremayı ocaktan alın ve vanilyayı ve tereyağını ekleyip çırpın. Pütürlü olmaması için kremayı soğuyana kadar çırpın. Pandispanya için yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Yağ, süt ve yoğurdu ekleyip kaşıkla karıştırın. Elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip plastik spatula ile aşağıdan yukarı olacak şekilde karıştırın. Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın ve üzerine un serpin. Pandispanyayı tepsiye ekleyin ve tepsiyi birkaç kez tezgaha vurun. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin. Pişen keki ılımaya bırakın. Bir ip yardımıyla keki ortadan ikiye bölün. Kremayı tekrar çırpıp kekin ortasına yayın. Diğer parçayı üzerine kapatın. Bolca pudra şekeri serpipi birkaç saat buzdolabında dinlendirin. Alman pastası tarifi hazır. Afiyet olsun…

ALMAN PASTASI TARİFİ KAÇ KALORİ?