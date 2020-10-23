Babil 17.bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Egemen evleniyor mu? Babil son bölümde neler oldu?

Bu akşam ekrana gelecek olan Babil 17.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay ve Halit Ergenç'in yer aldığı dizide bu hafta Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor. Öte yandan Eda ve Egemen'in evliliği damga vuruyor. Peki Babil 17.bölümde neler oluyor? Babil son bölümde neler oldu?

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

Babil 17. Bölüm 2. Ön İzleme

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda'yı, İrfan'sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan'ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda, İrfan'ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen'e bir kez daha meydan okuyor.