Bir Zamanlar Çukurova 69.son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça hemen izle ATV’de

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69.son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça hemen izle ’de

’nin reyting rekortmeni dizisi 69.son bölüm izle ekranı dizi severler tarafından araştırılıyor. Diziyi takip etmek fırsatı bulamayan vatandaşlar ATV canlı yayın izle ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Demir, Adnan’ın öz babasının Yılmaz olduğunu açıklamasıyla konaktakiler şoke olur. Haberimizde, ATV ile canlı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 69.bölüm izle ekranına ulaşabilirsiniz. İşte ekranı ve son bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:11 Son Güncelleme: 23.10.2020 12:12 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova 69.son bölüm izle! ATV’de Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi 69.bölüm izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen sahneleriyle ekrana gelen yapımın son final sahnesinde Demir, herkesin ortasında "Oğlum Adnan'ın öz babası Yılmaz Akkaya'dır" sözü damga vurdu. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler canlı yayın ekranı ile yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölüm ATV izleme ekranı ile hızlı ve tek parça bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte !

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69.SON BÖLÜM İZLE! BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLE ATV'DE!

ATV'nin sevilen ve Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 69.bölüm ATV ile yayınlandı. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 69.son bölüm izle! ATV’de Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69.BÖLÜMDE NELER OLDU?

DEMİR VE YILMAZ İLK KEZ AYNI TARAFTA

Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu! Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUROVA'DA BİR AŞK DAHA MI YEŞERİYOR?

Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.

HASTANEDEKİ UZUN VE GERGİN BEKLEYİŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Herkes yine gergin bir bekleyiş ile hastanede bir arada iken, önce Hünkar ve Demir arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak Hünkar'ın artık Yılmaz ve Züleyha'yı da anlıyor ve haklı buluyor olduğu gerçeği tüm yaşananların içinde bir kenarda durmaya devam etti. Müjgan, ne doktor olarak ne Yılmaz'ın eşi olarak, bekleyenlerin arasında duramadı. Hastanede olanlar, akşam evde de devam edince, Müjgan ve Behice'nin bir maskesi daha düştü. Yılmaz, Müjgan'ın kendisinden sakladığı bir sırrını daha öğrendi.

Bir Zamanlar Çukurova 69.son bölüm izle! ATV’de Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle!

FEKELİ VE YEĞENİ NEDEN SİLAHLARINI ELİNE ALDI? FİKRET KİMLERLE HABERLEŞİYOR?

Fikret, iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren bu amansız aşk ve savaş hikayesini henüz öğrenmeye çalışırken, hem hastanede hem evde duyduklarından iyice şaşkına döndü. Gelen bir telefonun ardından Fekeli, değirmene bakmaya giderken Fikret de onunla birlikte arabaya atlayıp gitti. Ama yolda onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Amca ve yeğen ilk kez birbirlerinin hayatını koruma pahasına kendi hayatlarını tehlike attılar. Fekeli, Fikret ile gurur duydu ama Fikret gerçekten hayatını kurtardı mı?

Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen devam mı edecek? Fekeli ve Hünkar bu amansız savaşı sona erdirmek için ne yapacak? Behice, Müjgan'a şimdi ne öğütleyecek? Ve Demir, herkesi şoke edecek ne açıklayacak?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da bu hafta da sular durulmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YILMAZ VE ZÜLEYHA KAÇABİLECEK Mİ?

Hünkar ve Gülten'e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başladı. Ancak buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur!

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Bir Zamanlar Çukurova 69.son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça hemen izle ATV’de
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