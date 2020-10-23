Bir Zamanlar Çukurova 69.son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça hemen izle ATV’de

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69.BÖLÜMDE NELER OLDU?

DEMİR VE YILMAZ İLK KEZ AYNI TARAFTA

Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu! Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı!

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ÇUKUROVA'DA BİR AŞK DAHA MI YEŞERİYOR?

Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.

HASTANEDEKİ UZUN VE GERGİN BEKLEYİŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Herkes yine gergin bir bekleyiş ile hastanede bir arada iken, önce Hünkar ve Demir arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak Hünkar'ın artık Yılmaz ve Züleyha'yı da anlıyor ve haklı buluyor olduğu gerçeği tüm yaşananların içinde bir kenarda durmaya devam etti. Müjgan, ne doktor olarak ne Yılmaz'ın eşi olarak, bekleyenlerin arasında duramadı. Hastanede olanlar, akşam evde de devam edince, Müjgan ve Behice'nin bir maskesi daha düştü. Yılmaz, Müjgan'ın kendisinden sakladığı bir sırrını daha öğrendi.