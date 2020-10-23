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Haberler Medya Haberleri Hayırlı Cumalar ile Cuma Mesajları 2020 görselleri: İşte 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni Cuma Mesajları!

ile 2020 görselleri: İşte 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni Cuma Mesajları!

Bugün sabah saatlerinden itibaren Müslümanların bayramı olarak da bilinen bu mübarek güne erişebilmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar sevdikleri ile paylaşmak üzere arayışına çıktı. Bugünün anlam ve önemini ifade eden kısa, uzun, ayetli, resimli ve resimsiz her türlü mesajları Sabah.com.tr olarak sizler için bir araya derledik. yazılı resimli Cuma mesajları görsellerini gerek whatsapp gibi mesajlaşma uygulamalarından gerekse Instagram, Facebook gibi sosyal medya mecralarından paylaşabilirsiniz. İşte En güzel Kısa, Uzun, Ayetli, Yeni ve Farklı resimli Cuma mesajları görselleri…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:16 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:16 ABONE OL
Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

için sabah saatlerinden itibaren araştırmalar da hız kazandı. Bugüne erişebilmenin huzurunu yaşayan Müslüman alemi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden bugünün önemini ifade eden görselleri sevdikleri ile paylaşarak dileklerini iletiyor. En güzel resimli Cuma mesajları içeriklerini sizler için bir araya derledik. İşte 23 Ekim En güzel Kısa, Uzun, Ayetli, Yeni ve Farklı resimli Cuma mesajları görselleri…

23 EKİM BUGÜNE ÖZEL EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI! KISA, UZUN, AYETLİ, FARKLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMALAR…

Milyonlarca Müslüman sabah saatlerinden itibaren en güzel, resimsiz, resimli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları arayışına çıktı. Gerek Whatsapp gerekse sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunmak isteyen kişiler en güzel görsellerin araştırmasını gerçekleştirirken Sabah.com.tr olarak sizler için bu başlık altına sıraladık…

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) .

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. ...

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) ...

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile .

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... .

Bugüne özel Cuma Mesajları - Hayırlı Cumalar görselleri: 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni 2020 Cuma Mesajları!

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

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Hayırlı Cumalar ile Cuma Mesajları 2020 görselleri: İşte 23 Ekim En güzel, kısa, uzun, ayetli, farklı ve yeni Cuma Mesajları!
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