Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 23 Ekim Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacısı bugün belli oluyor. Haftanın finalinde en düşük ve en yüksek puanı alan gelin belli olurken kaynanalar puan durumunu belirleyici rolü üstleniyor. Heyecan ve rekabetin kızıştığı ortamda birinci olan yarışmacı 5 altın bileziğinde sahibi olacak. Programda gelinlerin puan durumları en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 23 Ekim puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanıyla beraber birincilik yarışı yaşanıyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin birinci olurken, en düşük puanını alan ise elenecek. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte tüm detaylar…