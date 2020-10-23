Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 23 Ekim Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacısı bugün belli oluyor. Haftanın finalinde en düşük ve en yüksek puanı alan gelin belli olurken kaynanalar puan durumunu belirleyici rolü üstleniyor. Heyecan ve rekabetin kızıştığı ortamda birinci olan yarışmacı 5 altın bileziğinde sahibi olacak. Programda gelinlerin puan durumları en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 23 Ekim puan durumu nasıl?
Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanıyla beraber birincilik yarışı yaşanıyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin birinci olurken, en düşük puanını alan ise elenecek. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte tüm detaylar…
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Gelinim Mutfakta 560. Bölüm Fragmanı yayında! Gelinler, hafta finalinde Ankaralı Turgut ile keyifleniyorlar!
Hafta finali sürpriz konuğu Ankaralı Turgut, söylediği Türkülerle herekse keyifli anlar yaşatıyor. Gelinler, hafta finali gerginliğini oynayarak atıyor. Bir gelinin elenceği yarışmada puanlar herkesi çok şaşırtıyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de!
Gelinim Mutfakta 22 Ekim gün birincisi belli oldu.Gelinim Mutfakta 22 Ekim Perşembe günü çeyrek altının sahibi Aysun oldu.