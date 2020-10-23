Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 23 Ekim Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

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kim birinci oldu kim elendi? 23 Ekim Haftanın finalinde nasıl?

Hafta içi her gün ekrana gelen elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Kanal D ekranlarında Onur Büyüktopçu’nun eğlenceli sunumuyla gerçekleşen yarışmada gelinler en yüksek puanı almak için kapışıyor. Bugün gelinler, haftanın finalinde Ankaralı Turgut ile keyifleniyorlar. Yarışmacılarından İlayda, Zeynep, Didem ve Aysun birincilik için kıyasıya yarışırken en yüksek puanı alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi olacak. Peki oldu kim elendi? puan durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:51 Son Güncelleme: 23.10.2020 14:52 ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 23 Ekim puan durumu nasıl?

Kanal D'nin lezzet yarışması elenen ve birinci olan yarışmacısı bugün belli oluyor. Haftanın finalinde en düşük ve en yüksek puanı alan gelin belli olurken kaynanalar puan durumunu belirleyici rolü üstleniyor. Heyecan ve rekabetin kızıştığı ortamda birinci olan yarışmacı 5 altın bileziğinde sahibi olacak. Programda gelinlerin puan durumları en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre; oldu kim elendi? puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanıyla beraber birincilik yarışı yaşanıyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin birinci olurken, en düşük puanını alan ise elenecek. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte tüm detaylar…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 23 Ekim puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 23 EKİM 2020

birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 560. Bölüm Fragmanı yayında! Gelinler, hafta finalinde Ankaralı Turgut ile keyifleniyorlar!

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 23 Ekim puan durumu nasıl?

Hafta finali sürpriz konuğu Ankaralı Turgut, söylediği Türkülerle herekse keyifli anlar yaşatıyor. Gelinler, hafta finali gerginliğini oynayarak atıyor. Bir gelinin elenceği yarışmada puanlar herkesi çok şaşırtıyor.

, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 22 Ekim gün birincisi belli oldu.Gelinim Mutfakta 22 Ekim Perşembe günü çeyrek altının sahibi Aysun oldu.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 23 Ekim Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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