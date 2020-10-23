Kırmızı Oda Akif’in hikayesi nedir? Kırmızı Oda’daki Akif’i canlandıran Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KIRMIZI ODA AKİF'İN HİKAYESİ NEDİR?

Akif, yanından ayırmadığı çöp poşeti ile takıntılarının esiri olmuş bir karakter olarak izleyenlerin karşısına geçtiğimiz hafta çıktı. Eski bir öğretmen olan Akif kendisine aşık olan bir öğrencisinin düşütüğünü görünce ona yardımcı olmak ister. Yerden kaldırdığı kız öğrencinin yarasına bakan Akif Hoca sürekli olarak ağlayan kız öğrencinin bir anda kendisine sarılması ile neye uğradığını şaşırır. Bu sırada öğretmenine aşık olan kızın arkadaşları bu anı fotoğraflar ve bu durum Akif hocanın kariyerinin son bulmasına neden olur.