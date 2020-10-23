Kırmızı Oda Alya karakteri diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Melisa Sözen'in canlandırdığı Kırmızı Oda Alya diziye veda mı edecek?

Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı akşamlarda özellikle sosyal medyada gündem olmaya devam ederken yapımda yer alan Alya karakteri dizinin ilk gününden bu yana sürükleyici hikayesi ile izleyenlerinin gönlünde taht kurmuştu. Melisa Sözen'in canlandırdığı karakterin hikayesinin bittiği yönündeki iddialar sonrası araştırmalar da hız kazandı. Peki, Kırmızı Oda Alya karakteri diziden ayrılıyor mı, hikayesi bitti mi? Kırmızı Oda Alya diziye veda mı edecek? İşte tüm detaylar…

KIRMIZI ODA ALYA'NIN HİKAYESİ BİTTİ Mİ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Melisa Sözen'in usta oyunculuğu ile canlandırdığı Alya hikayesi ile Kırmızı Oda'ya adeta damga vurmuştu. Gerçek hikayenin konu alındığı yapımda sevilen karakterin hikayesinin sona erdiği yönünde iddialar bulunurken yapımda bu akşam neler yaşanacağı da merak konusu…