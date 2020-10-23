Kırmızı Oda Alya karakteri diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Melisa Sözen'in canlandırdığı Kırmızı Oda Alya diziye veda mı edecek?

Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı akşamlarda özellikle sosyal medyada gündem olmaya devam ederken yapımda yer alan Alya karakteri dizinin ilk gününden bu yana sürükleyici hikayesi ile izleyenlerinin gönlünde taht kurmuştu. Melisa Sözen'in canlandırdığı karakterin hikayesinin bittiği yönündeki iddialar sonrası araştırmalar da hız kazandı. Peki, Kırmızı Oda Alya karakteri diziden ayrılıyor mı, hikayesi bitti mi? Kırmızı Oda Alya diziye veda mı edecek? İşte tüm detaylar…
KIRMIZI ODA ALYA'NIN HİKAYESİ BİTTİ Mİ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Melisa Sözen'in usta oyunculuğu ile canlandırdığı Alya hikayesi ile Kırmızı Oda'ya adeta damga vurmuştu. Gerçek hikayenin konu alındığı yapımda sevilen karakterin hikayesinin sona erdiği yönünde iddialar bulunurken yapımda bu akşam neler yaşanacağı da merak konusu…
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hayata Dön' kitabından uyarlanan dizide başrolü oynayan Süreyya karakteri kitapta şizofrendi ve kızı Yaz'a psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Ancak İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın bu durumu anlatılmadı. Hatta şizofreni oynaması gereken Süreyya'nın bazı özellikler dizideki İpek karakterine verilmişti.
Bir iddiaya göre ise Kırmızı Oda'nın Alya'sı İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı. Yapımcı kuruluştan henüz bu hikayeyi doğrulayan bir açıklama gelmese de hikayedeki benzerlikler dikkatleri çekti...
KIRMIZI ODA ALYA'NIN HİKAYESİ BİTİYOR MU?
Kırmızı Oda dizisinden Alya karakterinin hikayesinin biteceği ve ayrılacağı yönünde iddialar bulunurken bu akşam yayınlanan bölümde karakterin hikayesinin ne yönde seyredeceği belli olacak...
MELİSA SÖZEN KİMDİR?
6 Temmuz 1985 tarihinde dünyaya gelen Melisa Sözen İstanbul doğumludur. İlk kez Yedi Kocalı Hürmüz isimli müzikal ile 14 yaşında izleyici karşısına çıkmıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.
2004/2005 yılları arasında yayınlanan Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınır hale gelmiştir. 2012 yılında Şubat dizisinde rol alan Melisa Sözen, rol arkadaşı Alican Yücesoy ile tanıştıktan sonra Roma'da sade bir törenle evlenmiş ancak evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı alarak 20 Şubat 2014 tarihinde boşanmışlardır.