Kırmızı Oda Garip’in hikayesi nedir? Kırmızı Oda'nın Garip'i Celal Nalçakan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Tv8 ekranlarında bir süredir yayınlanmakta olan Kırmızı Oda Garip karakterinin hikayesini bu akşam ekranlara taşıyor. Oynadığı dizilerde beğeniyle karşılanan ünlü oyuncu Celal Nalçakan'ın hayat vereceği karakter bir kadını öldürmek üzereyken Salih'in engellemesi ile kendisini psikiyatri kliniğinde bulmuştur. Yeni hikayesi ile dikkat çeken Garip'in geçmişte yaşadıkları ise merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda Garip karakterine hayat veren Celal Nalçakan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kırmızı Oda'da Celal Nalçakan'ın canlandırdığı Galip'in hikayesi nedir? İşte merak edilenler…
KIRMIZI ODA GARİP'İN HİKAYESİ NEDİR? KIRMIZI ODA'DA CELAL NALÇAKAN SÜRPRİZİ!
Her hafta bambaşka hikayelerle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda kadrosuna bu akşam yepyeni hikayesiyle Garip karakterini canlandıracak olan Celal Nalçakan dahil oluyor. Yapımda daha önce kazandığı piyango ile hayatı bir anda değişen ve psikiyatri kliniğine yolu düşen Salih, tesadüfen gittiği bir gece kulübünde Garip isminde bir adamın kadını öldürmek istediğini görür ve bu duruma engel olur…
CELİL NALÇAKAN KİMDİR?
Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük bir kız kardeşi olan Celil Nalçakan, kiseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi.
Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Celil Nalçakan, edebiyat dergilerinde yazıyor.
KIRMIZI ODA GALİP'İN HİKAYESİ NEDİR?
Daha önce psikiyatri kliniğine yolu düşen ve kazandığı piyango ile hayatı bir anda değişen Salih tesadüfen gittiği bir gece kulübünde Garip isminde bir adamın kadını öldürmek istediği anlara tanık olur ve ona engel olur. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasının ardından ne yapacağını şaşıran ve psikiyatri kliniği sayesinde hayatı düzene giren Salih, Garip'i kliniğe götürür.
Yapımın ilerleyen bölümlerinde Garip'in hayatına ilişkin çarpıcı ayrıntılar izleyicileri ile buluşacak...