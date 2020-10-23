Kırmızı Oda Garip’in hikayesi nedir? Kırmızı Oda'nın Garip'i Celal Nalçakan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Tv8 ekranlarında bir süredir yayınlanmakta olan Kırmızı Oda Garip karakterinin hikayesini bu akşam ekranlara taşıyor. Oynadığı dizilerde beğeniyle karşılanan ünlü oyuncu Celal Nalçakan'ın hayat vereceği karakter bir kadını öldürmek üzereyken Salih'in engellemesi ile kendisini psikiyatri kliniğinde bulmuştur. Yeni hikayesi ile dikkat çeken Garip'in geçmişte yaşadıkları ise merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda Garip karakterine hayat veren Celal Nalçakan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kırmızı Oda'da Celal Nalçakan'ın canlandırdığı Galip'in hikayesi nedir? İşte merak edilenler…

KIRMIZI ODA GARİP'İN HİKAYESİ NEDİR? KIRMIZI ODA'DA CELAL NALÇAKAN SÜRPRİZİ!

Her hafta bambaşka hikayelerle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda kadrosuna bu akşam yepyeni hikayesiyle Garip karakterini canlandıracak olan Celal Nalçakan dahil oluyor. Yapımda daha önce kazandığı piyango ile hayatı bir anda değişen ve psikiyatri kliniğine yolu düşen Salih, tesadüfen gittiği bir gece kulübünde Garip isminde bir adamın kadını öldürmek istediğini görür ve bu duruma engel olur…