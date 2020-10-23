Kuruluş Osman 30.son bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölüm izle ATV'de!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 30.bölüm izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan son bölümde Derviş ve Osman Bey'in yolu bir kez daha kesişmiştir. Ekranları başında olamayan; ancak diziyi takip etmeyi düşünen vatandaşlar ATV canlı yayın izle ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Haberimizde, ATV ile canlı yayınlanan Kuruluş Osman 30.bölüm izle ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…
Ekranların fenomen dizisi Kuruluş Osman 30. bölümü ile ATV ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Haberimizde, Kuruluş Osman 30.bölüm izle ekranı ve son bölümde yaşananlara ulaşabilirsiniz.
Osman Bey'in hasreti bitiyor!
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derviş ve Osman Bey'in yolu Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde bir kez daha kesişir. Osman Bey'in yanına gelen Derviş, anlattığı Hz. Süleyman ile karıncanın hikayesiyle "Güç odur ki; her daim adalet üzere ola. Kuvvetin kimden geldiğini, niye geldiğini unutmayasınız. Her daim karıncanın dahi sesini duyacak şuurda olasınız" mesajını verdi..
Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?