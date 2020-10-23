MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı?

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’te eleme adayı kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı?

ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 son bölümde, Mehmet, Danilo ve jüriliğinde ana kadro yarışmacıları şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadele etmeye devam ediyor. Bugün () oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından mavi ve kırmızı takımların hazırladığı menüyü tatmalarının ardından yemek bazında değerlendirmede bulunarak dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylamasında karşı karşıya geldi. Bu bağlamda izleyiciler MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? İşte son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 07:07 Son Güncelleme: 23.10.2020 07:09 ABONE OL
MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı 2020 Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar için dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen menüyü en iyi yapan olmak için çalışan ana kadro yarışmacılarının hazırladığı ürünler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılarak günün dokunulmazlık kazanan takımı belli oldu. Öte yandan dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında karşı karşıya geldi. Bununla birlikte yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? şeklinde soruyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? 22 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

günü ekranlara gelen MaserChef Türkiye son bölümde izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? - MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve tarafından mavi ve kırmızı takımda yarışan ana kadro yarışmacılarından Sakallı, Dereotlu Poğaça, Çatal, Sosyete Mantısı, Çilekli tart, ekler, vişneli mekik yemek ve tatlıları genel olarak en iyi yapan MAVİ takım, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerce dokunulmazlığı kazanan takım olarak ilan edildi.

Takımların yemek bazında aldıkları puanlar şöyle;

MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

SAKALLI

Mavi 0 – 1 kırmızı

DEREOTLU POĞAÇA

Mavi 1 - 0 kırmızı

ÇATAL

Mavi 1 - 0 kırmızı

SOSYETE MANTISI

Mavi 0 - 1 kırmızı

ÇİLEKLİ TART

Mavi 1 - 0 kırmızı

VİŞNELİ MEKİK

Mavi 0 - 1 kırmızı

EKLER

Mavi 1 - 0 kırmızı

MAVİ 43 KIRMIZI

MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve 'in istediği yemeği diğer takım üyelerinden daha iyi yapan EBRU günün bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

Yarışma kuralları gereği, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kendi takımında eleme adayı belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda bireysel dokunulmazlık sahibi olan Ebru kendi takımında TANYA'yı eleme potasına gönderdi. 4. Eleme adayının belirlenmesi adına takım içi oylama yapıldı ve EMİR potaya giden diğer 4. Eleme adayı oldu.

MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Eray (Kaptan)
  • Furkan
  • Serhat
  • Uğur
  • Esra
  • Ayyüce
  • Barbaros
MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Emir
  • Ebru
  • Berker
  • Özgül
  • Sefa
  • Tanya
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MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı?
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