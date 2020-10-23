Payitaht Abdülhamid 122.bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

Bu akşam ekrana gelecek olan Payitaht Abdülhamid 122.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Cuma akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Selanik görevinden başarısızlıkla dönen Zülüflü İsmail, Ahmet ve Selim Paşa Abdülhamid'in emriyle sorguya alınmıştı. Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker'in yer aldığı dizide bu hafta heyecan dolu anlar yaşanacak. Peki Payitaht Abdülhamid 122.bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Saray önünde patlatılan arabanın tahkikat raporu Abdülhamid'e getirilir. Cesedin Hechler'e ait olup olmadığı net değildir. İngilizler Hechler'in yeniden sefir olması için evraklarının tamamlandığını, Osmanlı'nın sefiri öldürerek savaş suçu işlediğini, Abdülhamid'e deklare ederler. İngilizler hadiseyi kamuoyuna ilan etmemek için saraya tek şart koşarlar: Osmanlı'nın Akabe'den çekilmesi… Kendisinden emin olan Sultan Abdülhamid, Hechler'i yeniden ortaya çıkarmak için bir oyun kurar. Sarayda gazetecilerin de katıldığı bir davette, keman dinletisi gerçekleştirir. Artin'i korumak üzere görevlendirilen Söğütlü ve ekibi Eşref Aziz'in gayrinizami harpçi olduğunu öğrenir.

Payitaht Abdülhamid 122. Bölüm 2. Tanıtım | Video

Söğütlüler, Eşref Aziz'i attıkları hapisten çıkarırlar. Ancak diğer taraftan üçlerin kilit isimleri Zakaryan ve Tatavlalı Eşref Aziz'i öldürmek için tuzağa çekerler. Abdülhamid'in iyi niyetli tavrı Fatma'nın onun hakkındaki olumsuz düşüncelerini değiştirmeye yetmez. Bidar'ın aşırıya kaçan tedbirleri herkesi bunaltır. Fatma haremde beli hançerli dolaşmaya başlayınca Bidar'ın şüpheleri iyice artar. Bidar ve Fatma Abdülhamid'in huzurunda restleştiğinde haklı çıkan kim olacaktır? Eşref Aziz tuzaktan kurtulabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selanik görevinden başarısızlıkla dönen Zülüflü İsmail, Ahmet ve Selim Paşa Abdülhamid'in emriyle sorguya alınır. Abdülhamid devletine, kendisine ihanet eden paşayı bulmaya kararlıdır. Saray katiplerinden biri Abdülhamid'in peşine düştüğü, hain paşanın kim olduğunu bilmektedir. O ismi Sultan Abdülhamid'e söyleyecek midir? Artan muammalar Abdülhamid'in karar vermesini zorlaştırır. Patlatılan depo ve fabrikalara rağmen Akabe demir yolu yapılmalıdır. Abdülhamid'in bulduğu çözüm Fernandes'in fabrikasını almaktır. Hechler Abdülhamid'in tek kurtuluş yolunu tahmin eder ve buna engel olmak için Fernandes'e başka bir anlaşma teklif eder.