Reyting sonuçları açıklandı! 22 Ekim 2020 Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Perşembe günlerinin en çok izlenen yapımları izleyicisiyle buluştu. Her gün bir önceki günün totali, ab ve abc1 sıralaması açıklanırken dünün reyting sonuçları merak edildi. Buna göre; Reyting sonuçları 22 Ekim 2020! Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemiyle alakalı vatandaşlar reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 22 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.