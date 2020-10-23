Reyting sonuçları açıklandı! 22 Ekim 2020 Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

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sonuçları açıklandı! 22 Ekim 2020 Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Televizyonda yayınlanan dizi ve yarışma programları yeni bölümleriyle ekrana geldi. Dün akşam ekrana gelen yapımlar sonuçları için büyük mücadele yarışına girdi. Dünün reyting sonuç sıralaması merak edilirken ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D’de Yeni Hayat, Tv8’de Masterchef yapımları arasında üstünlük mücadelesi yaşandı. Geçen haftaki total, ab ve abc1 sıralamasına bakacak olursak zirvenin sahibi Bir Zamanlar Çukurova olmuştu. Peki 22 Ekim 2020 açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:16 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:17 ABONE OL
Reyting sonuçları 22 Ekim 2020! Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Perşembe günlerinin en çok izlenen yapımları izleyicisiyle buluştu. Her gün bir önceki günün totali, ab ve abc1 sıralaması açıklanırken dünün merak edildi. Buna göre; 2020! Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemiyle alakalı vatandaşlar reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde, ile 22 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları 22 Ekim 2020! Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

22 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

sonuçları açıklandı. Total'de Bir Zamanlar Çukurova ve AB grubunda Mucize Doktor dizisi birinci oldu. Totalde ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada ise Bir Zamanlar Çukurova özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 MUCIZE DOKTOR FOX
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
8 ESRA EROL'DA ATV
9 ATV ANA HABER ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de ve AB grubu izleyicide Bir Zamanlar Çukurova Reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

Totalde ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada ise Bir Zamanlar Çukurova özet yer aldı.

Reyting sonuçları 22 Ekim 2020! Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 MUCIZE DOKTOR FOX
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV
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Reyting sonuçları açıklandı! 22 Ekim 2020 Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
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