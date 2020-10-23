Reyting sonuçları açıklandı! 22 Ekim 2020 Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Perşembe günlerinin en çok izlenen yapımları izleyicisiyle buluştu. Her gün bir önceki günün totali, ab ve abc1 sıralaması açıklanırken dünün reyting sonuçları merak edildi. Buna göre; Reyting sonuçları 22 Ekim 2020! Bir Zamanlar Çukurova, Masterchef, Yeni Hayat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Medya gündemiyle alakalı vatandaşlar reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 22 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları açıklandı. Total'de Bir Zamanlar Çukurova ve AB grubunda Mucize Doktor dizisi birinci oldu. Totalde ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada ise Bir Zamanlar Çukurova özet yer aldı.
Total'de ve AB grubu izleyicide Bir Zamanlar Çukurova Reyting listesinin zirvesinde yer aldı.
Totalde ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada ise Bir Zamanlar Çukurova özet yer aldı.