Çatı Katı Aşk 16.final bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk final bölümünde neler olacak?

Çatı Katı Aşk final bölüm fragmanı yayınlandı. Çatı Katı Aşk 16.final bölümde, Demir'in zekice yaptığı plan sayesinde Ateş ve Şirin son anda adamlardan kurtulur. Fakat, bu plan boyunca çiftler bir şeylerden şüphelenen Şirin'in yakın markajına alınmıştır. Demir'in başına gelen tatsız olay sonucunda Yasemin delirir ve Ateş ile Şirin'e hesap sormaya kalkar. Peki; Çatı Katı Aşk final bölümde neler olacak?

ÇATI KATI AŞK FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş ve Şirin'in başlarına açtıkları beladan kurtulmak için yardım istediği Yasemin ve Demir de olaya dahil olur. Dörtlü peşlerindeki adamları atlattığını düşünerek mahalleye gelmiştir; fakat, plakalarını alan adamların araştırmasıyla bulundukları bölge belirlenir. Artık sadece dörtlü değil tüm mahalleli eli silahlı bu adamlara karşı hareket etmek zorundadır.

Demir'in zekice yaptığı plan sayesinde Ateş ve Şirin son anda adamlardan kurtulur. Fakat, bu plan boyunca çiftler bir şeylerden şüphelenen Şirin'in yakın markajına alınmıştır. Demir'in başına gelen tatsız olay sonucunda Yasemin delirir ve Ateş ile Şirin'e hesap sormaya kalkar. Tabii kendisinin de veremeyeceği hesaplarının olduğunu bir anlığına unutmuştur. Gecenin bir yarısı kapıya dayanan adamlar Yılmazların evinin temelinden sarsılmasına sebep olur.

Çatı Katı Aşk 16. final bölümünden fragman yayınlandı | Video