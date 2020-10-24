Hercai son bölüm izle! ATV ile Hercai 44.son bölüm kesintisiz izle!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyıya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.