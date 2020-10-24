Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler olacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde; Bulut'un şakası yoktur ama Kuzey'in de Yıldız'ı bırakmaya niyeti yoktur. Bedelini, ne olursa olsun ödemeye hazırdır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır. Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey'i dolduruşa getirmek; Yıldız'ı da Kuzey'den uzaklaştırmak için uğraşır. Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır. Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey'i dolduruşa getirmek; Yıldız'ı da Kuzey'den uzaklaştırmak için uğraşır. Yıldız, Bulut'un sürpriziyle çok mutlu olmuş, uzun zaman sonra ilk kez kendisi için bir şey yapmış, arkadaşlarıyla vakit geçirmiştir. Ama mutluluğu uzun sürmez. Düşmanın ne istediğini öğrenmiştir. Onlardan her zaman bir adım önde olan gizli düşmanları, yeni planını işletmeye başlamıştır. Bulut'un şakası yoktur ama Kuzey'in de Yıldız'ı bırakmaya niyeti yoktur. Bedelini, ne olursa olsun ödemeye hazırdır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video