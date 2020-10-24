Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kim, hangi yarışmacılar oldu?

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? Masterchef Türkiye'nin 84. son bölümü 24 Ekim 2020 Cumartesi gecesi ekranlara geliyor. Rekabet dolu programda, ilk olarak üçüncü takım oyunu oynandı. Kocaeli'nde bir otomotiv fabrikasına konuk olan yarışmacılar, Kore yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti. Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği Masterchef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.
MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Kore yemeklerini en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir yarışmacı, takımından birisinin adını söyledi ve 5. eleme adayı belli oldu. Mavi takım, eleme potasında oy kullandı ve haftanın son eleme adayı için bir yarışmacının ismi daha ortaya çıktı. Peki, Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?
İşte, son bölümde yaşananlar ve Masterchef eleme adayları;
Bu akşamın kazananı Kırmızı takım oldu ve son dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım, 24-21 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı. Yapılan yemeklere göre oyların dağılımı şöyle oldu;
1- Tteokbokki: Mavi takım 5-4
2- Chijeu-Buldak: Kırmızı takım 8-1
3- Bibimbap: Mavi takım 6-3
4- Gyeranmari: Mavi takım 8-1
5- Mandu: Kırmızı takım 8-1
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Serhat oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.
Serhat, haftanın 5. eleme adayı olarak Uğur'u belirledi.
HAFTANIN 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mavi takım yarışmacıları, haftanın 6. eleme adayını belirlemek için eleme potasında oy kullandı.
Kullanılan oylar neticesinde, haftanın son eleme adayı Esra oldu.