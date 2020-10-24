Şafak Pakdemir kimdir, kaç yaşında? Şafak Pakdemir nereli, kiminle evli?

Pek çok dizide rol almış oyuncu Şafak Pakdemir hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşan haberler ile birlikte en çok aratılanlar arasında da yerini aldı. Beykent Üniversitesi mezunu olan isim birçok projede yer alarak adından söz ettirmeyi de başarmıştır. Geçtiğimiz Aralık ayında avukat eşi ile evlenen isim evliliğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Peki, Şafak Pakdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şafak Pakdemir hakkında merak edilenler!
Şafak Pakdemir hakkında araştırmalar başladı. Haberimizin içerisinden Şafak Pakdemir hakkında tüm merak edilenlere ulaşabilir, biyografisini görebilirsiniz...
ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?
1988 yılında dünyaya gelen Şafak Pekdemir Beykent Üniversitesinde okumuştur. Burada 'Güzel Sanatlar ve Oyunculuk' bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiş ve 2011 yılında ilk dizisi Aslı ile oyunculuk kariyerin başlamıştır.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterine can veren güzel oyuncu Şafak Pekdemir 2014 yılında çok ses getiren İncir Reçeli filminde usta sanatçı Halil Sezai ile birlikte oynamıştır. Birçok projede yer almıştır. Tiyatro, dizi ve filmlerde oynadığı karakterleri tam anlamıyla yansıtmayı başarmıştır. Özellikle İncir Reçeli 2 adlı filmde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.
Şafak Pekdemir, geçen aralık ayında avukat Burak Mengü ile hayatını birleştirmişti. Nikâh masasına