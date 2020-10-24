Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şafak Pekdemir kiminle evli? İşte tüm merak edilenler!

Pek çok dizide rol almış oyuncu Şafak Pekdemir hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşan haberler ile birlikte en çok aratılanlar arasında da yerini aldı. Beykent Üniversitesi mezunu olan isim birçok projede yer alarak adından söz ettirmeyi de başarmıştır. Geçtiğimiz Aralık ayında avukat eşi ile evlenen isim evliliğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Peki, Şafak Pekdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şafak Pekdemir hakkında merak edilenler!

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

Şafak Pekdemir hakkında araştırmalar başladı. Haberimizin içerisinden Şafak Pekdemir hakkında tüm merak edilenlere ulaşabilir, biyografisini görebilirsiniz...