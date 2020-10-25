Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Kuzey Yıldızı, Çatı Katı Aşk, Maria ile Mustafa, Masterchef... 24 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yapımlar arasında da kıyasıya mücadele devam etti. Bu kapsamda, Maria ile Mustafa, Kuzey Yıldızı ilk aşk, Çatı Katı Aşk ve Zümrüdüanka yapımları izleyicilerini ekran başına kilitlerken vatandaşlar yakından takip ettikleri bu dizilerin reytinglerdeki durumunu merak ediyor. Peki, Dünün reyting sonuçları ile 24 Ekim 2020 birincisi kim oldu? Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı, AB ve TOTAL gruplarında birinci kim oldu? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ KİM OLDU? DÜN AKŞAMIN REYTİNGLERİ AÇIKLANDI MI?

Kanallarda yayınlanan dizi, film ve programların reyting savaşları hız kesmeden devam ediyor. Tv8 ekranlarına gelen Masterchef programı oldukça iddialı şekilde yayın hayatına devam ederken diğer kanallarda da diziler yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini aldı. Bu kapsamda reyting sonuçları birincisinin kim olacağı merak ediliyor.