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Haberler Medya Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Kuzey Yıldızı, Çatı Katı Aşk, Maria ile Mustafa, Masterchef... 24 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! , Çatı Katı Aşk, Maria ile Mustafa, Masterchef... 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?

Her gün televizyon ekranlarına gelen program ve diziler reyting sonuçları için mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz akşam 'de , 'de İbrahim Tatlıses konseri, Kanal D ekranlarında Çatı Katı Aşk ve Atv ekranlarında ise Maria ile Mustafa dizileri yeni bölümleri ile ekranlara gelerek izleyenleri ile buluştu. Bu kapsamda medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar reytinglerde birinci olacak yapımı merak ediyor. Peki, Dünün reyting sonuçları ile 2020 birincisi kim oldu? Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı, ve TOTAL gruplarında birinci kim oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 08:16 ABONE OL
Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Kuzey Yıldızı, Çatı Katı Aşk, Maria ile Mustafa, Masterchef... 24 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yapımlar arasında da kıyasıya mücadele devam etti. Bu kapsamda, Maria ile Mustafa, ilk aşk, Çatı Katı Aşk ve Zümrüdüanka yapımları izleyicilerini ekran başına kilitlerken vatandaşlar yakından takip ettikleri bu dizilerin reytinglerdeki durumunu merak ediyor. Peki, Dünün reyting sonuçları ile 2020 birincisi kim oldu? Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı, ve TOTAL gruplarında birinci kim oldu? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ KİM OLDU? DÜN AKŞAMIN REYTİNGLERİ AÇIKLANDI MI?

Kanallarda yayınlanan dizi, film ve programların reyting savaşları hız kesmeden devam ediyor. Tv8 ekranlarına gelen Masterchef programı oldukça iddialı şekilde yayın hayatına devam ederken diğer kanallarda da diziler yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini aldı. Bu kapsamda reyting sonuçları birincisinin kim olacağı merak ediliyor.

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Kuzey Yıldızı, Çatı Katı Aşk, Maria ile Mustafa, Masterchef... 24 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz dün akşama ait reytingler açıklanmadı. Haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz…

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

18 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Total'de ve grubu izleyicide Masterchef Türkiye Reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Arıza yer aldı. AB'de üçüncü sırada Menajerimi Ara yer aldı.

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 A.RIZA
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 MENAJERIMI ARA
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 A.RIZA (OZET) SHOW TV

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Kuzey Yıldızı, Çatı Katı Aşk, Maria ile Mustafa, Masterchef... 24 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
8 MARIA ILE MUSTAFA ATV
9 MENAJERIMI ARA (OZET)
10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

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Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Kuzey Yıldızı, Çatı Katı Aşk, Maria ile Mustafa, Masterchef... 24 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı?
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