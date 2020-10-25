Dün akşam Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kimler, hangi isim oldu?

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Dün akşam 'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 'de haftanın son eleme adayları kimler, hangi isim oldu?

Türkiye'de rekabet, yeni bölümler ile sürüyor. 24 Ekim Cumartesi gecesi yayınlanan Masterchef 84. bölümde, dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kocaeli'nde bir otomotiv fabrikasına konuk olan yarışmacılar, Kore yemekleri yaparak takım oyununu kazanmaya çalıştı. Yapılan yemeklerin ardından bir takım diğerine üstünlük kurdu ve Masterchef'te takım oyununu kazandı. Bunun ardından ise eleme adaylarını belirlemek için haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki eleme adayı daha belli oldu. Peki, Masterchef'te eleme adayları kimler oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar ve hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 07:45 Son Güncelleme: 25.10.2020 07:45 ABONE OL
Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayları kimler oldu?

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? Türkiye'nin 84. son bölümü 24 Ekim 2020 Cumartesi gecesi ekranlara geliyor. Rekabet dolu programda, ilk olarak üçüncü takım oyunu oynandı. Kocaeli'nde bir otomotiv fabrikasına konuk olan yarışmacılar, Kore yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti. Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği Masterchef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Kore yemeklerini en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir yarışmacı, takımından birisinin adını söyledi ve 5. eleme adayı belli oldu. Mavi takım, eleme potasında oy kullandı ve haftanın son eleme adayı için bir yarışmacının ismi daha ortaya çıktı. Peki, Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

İşte, son bölümde yaşananlar ve Masterchef eleme adayları;

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayları kimler oldu?

Bu akşamın kazananı Kırmızı takım oldu ve son dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım, 24-21 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı. Yapılan yemeklere göre oyların dağılımı şöyle oldu;

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayları kimler oldu?

1- Tteokbokki: Mavi takım 5-4
2- Chijeu-Buldak: Kırmızı takım 8-1
3- Bibimbap: Mavi takım 6-3
4- Gyeranmari: Mavi takım 8-1
5- Mandu: Kırmızı takım 8-1

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayları kimler oldu?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Serhat oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Serhat, haftanın 5. eleme adayı olarak Uğur'u belirledi.

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayları kimler oldu?

HAFTANIN 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takım yarışmacıları, haftanın 6. eleme adayını belirlemek için eleme potasında oy kullandı.

Kullanılan oylar neticesinde, haftanın son eleme adayı Esra oldu.

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, son eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • Emir
  • Berker
  • Sefa
  • Tanya
  • Uğur
  • Esra
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Dün akşam Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kimler, hangi isim oldu?
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