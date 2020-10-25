Dün akşam Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kimler, hangi isim oldu?

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? Masterchef Türkiye'nin 84. son bölümü 24 Ekim 2020 Cumartesi gecesi ekranlara geliyor. Rekabet dolu programda, ilk olarak üçüncü takım oyunu oynandı. Kocaeli'nde bir otomotiv fabrikasına konuk olan yarışmacılar, Kore yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti. Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği Masterchef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Kore yemeklerini en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir yarışmacı, takımından birisinin adını söyledi ve 5. eleme adayı belli oldu. Mavi takım, eleme potasında oy kullandı ve haftanın son eleme adayı için bir yarışmacının ismi daha ortaya çıktı. Peki, Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

İşte, son bölümde yaşananlar ve Masterchef eleme adayları;